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صباغ: سورية تولي اهتماماً بالغاً لمتابعة الشأن الإنساني، وتبذل جهوداً حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتخفيف من معاناته

2022-07-08

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صباغ: سورية تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا وتستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين

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