SCS-NET

بسمة عيد.. مبادرة أهلية في الحسكة تقدم كسوة العيد لـ 300 طفل

2022-07-08

الحسكة-سانا

بهدف زرع الفرحة في قلوب الصغار ومشاركتهم أجواء عيد الأضحى قدمت مبادرة بسمة عيد في مدينة الحسكة كسوة العيد إلى نحو 300 طفل من مختلف أحياء المدينة.

المبادرة التي نظمتها جمعية سورية اليمامة الخيرية بإشراف من مديرية الشؤون الاجتماعية شملت وفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد الخضر أطفالاً من ذوي الإعاقة والأيتام ومرضى التوحد والسرطان من 4 سنوات وحتى 14 سنة.

وستنفذ بعض الجمعيات الأهلية في الحسكة والقامشلي مبادرات مماثلة خلال أيام العيد تستهدف تقديم المساعدة للأسر المحتاجة والوافدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

جرحى السويداء بعد نجاحهم في الشهادة الثانوية: كل درجة حصلنا عليها هي رصاصة في وجه الإرهاب

السويداء-سانا بإرادتهم وإصرارهم على الحياة رسم عدد من جرحى الجيش العربي السوري في محافظة السويداء …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved