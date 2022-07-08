بسمة عيد.. مبادرة أهلية في الحسكة تقدم كسوة العيد لـ 300 طفل

الحسكة-سانا

بهدف زرع الفرحة في قلوب الصغار ومشاركتهم أجواء عيد الأضحى قدمت مبادرة بسمة عيد في مدينة الحسكة كسوة العيد إلى نحو 300 طفل من مختلف أحياء المدينة.

المبادرة التي نظمتها جمعية سورية اليمامة الخيرية بإشراف من مديرية الشؤون الاجتماعية شملت وفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد الخضر أطفالاً من ذوي الإعاقة والأيتام ومرضى التوحد والسرطان من 4 سنوات وحتى 14 سنة.

وستنفذ بعض الجمعيات الأهلية في الحسكة والقامشلي مبادرات مماثلة خلال أيام العيد تستهدف تقديم المساعدة للأسر المحتاجة والوافدة.

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