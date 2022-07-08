اختتام بطولة اللاذقية بالكيك بوكسينغ لفئة الإناث

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية بالكيك بوكسينغ لفئة السيدات والشابات والناشئين التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة في صالة ملعب الباسل بمشاركة الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس اللعبة بالمحافظة.

ففي منافسات أسلوب اللايت كونتاكت لفئة الناشئات أحرزت الزهراء ملحم المركز الأول بوزن 42 كغ وبوزن 45 كغ سيدرا حيدر وبوزن48 جولي خليل وبوزن 52 كغ مريم حيدر وبوزن 56 كغ هبة أحمد وبوزن 60 كغ غزل غانم.

وفي منافسات القتال الفردي بفئة الناشئات توج بالمركز الأول بوزن 45 كغ أية قطراوي وبوزن 50 كغ ليلاس فواخرجي وبوزن 55 كغ جولي خليل وبوزن 60 كغ رند قصيبة وبوزن زائد 60 كغ جودي العامي.

وبفئة الشابات فازت بالمركز الأول بأسلوب الفل كونتاكت بوزن 45 كغ زينب ملحم وبوزن 48 كغ شهد ناصر وبوزن 52 كغ جوى أحمد وبوزن 65 كغ عفاف بيازيد وفي منافسات أسلوب “البوينت فايت” أحرزت المركز الأول بوزن 50 كغ هبة قاسم وبوزن 52 كغ ميس الريم منصور.

يشار إلى أن البطولة تهدف للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبات لانتقاء منتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية القادمة.

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