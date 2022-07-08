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صفار يتوج ببطولة نادي سلمية بالشطرنج

2022-07-08

حماة-سانا

أقام نادي سلمية الرياضي بطولة ودية بلعبة الشطرنج للفئات العمرية من ست سنوات حتى عشرين سنة للذكور والإناث بمشاركة 54 لاعباً ولاعبة وذلك في مقر الصالة الرياضية بالنادي.

واستطاع اللاعب يامن صفار إحراز المركز الأول تلاه ميشيل ديبو بالمركز الثاني بينما احتلت اللاعبة مرام عيسى المركز الثالث.

وأوضح الحكم الدولي علي الخطيب لمراسل سانا أن البطولة جرت وفق النظام السويسري من تسع جولات وشهدت منافسات قوية بسبب وجود عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني من ذوي الخبرة الواسعة لافتاً إلى أن الدورات الودية التي أقامها نادي سلمية هذا العام بلعبة الشطرنج شهدت إقبالاً واسعاً وظهرت فيها خامات ومواهب واعدة من أعمار صغيرة.

وكان نادي سلمية أقام الشهر الماضي بطولة ودية بالشطرنج أحرز لقبها اللاعب ابراهيم العرنجي.

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