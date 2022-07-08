بيسكوف: روسيا تفي بجميع التزاماتها تجاه أوروبا في مجال الطاقة

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده قادرة على ضمان أمن الطاقة في أوروبا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم “نحن نرفض تماماً أي تلميحات أو تصريحات مباشرة بأن الجانب الروسي يستخدم الغاز أو النفط كسلاح للضغط السياسي” مؤكداً أن “روسيا تفي بجميع التزاماتها ولا تزال قادرة على ضمان أمن الطاقة الكامل في أوروبا”.

وأشار بيسكوف إلى أن إعادة توربينات (سيمنز) من كندا ستسمح بزيادة إمداد الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر (السيل الشمالي) والذي هو عبارة عن أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

وكانت شركة (غازبروم) الروسية قلصت في وقت سابق ضخ الغاز إلى أوروبا عبر مسار (السيل الشمالي 1) بشكل ملحوظ وذلك لدواع فنية بسبب عدم إرجاع التوربينات من كندا بعد عملية صيانتها هناك وفي ظل ذلك يتم الآن ضخ 40 بالمئة فقط من سعة خط الأنابيب (السيل الشمالي 1).

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