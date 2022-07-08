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توفير درعا يمنح قروضاً بقيمة 600 مليون ليرة خلال 6 أشهر

2022-07-08

درعا-سانا

منح فرع مصرف التوفير في درعا خلال النصف الأول من العام الحالي قروضاً بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون ليرة سورية.

وأوضح مدير فرع المصرف صالح السعيد لمراسل سانا أن الفئات المستهدفة هي من ذوي الدخل المحدود من العاملين بالدولة والعسكريين بسقف يصل إلى خمسة ملايين ليرة ويتم منحها في غضون مدة لا تتجاوز يومين.

وأشار السعيد إلى أن القرض يسدد خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات وبضمانة كفيل واحد أو كفيلين حسب قيمة القرض.

ولدى الفرع مكتب في ازرع يقوم بأعمال الإيداع والاسترداد والحوالات وتحصيل القروض.

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