علماء روس يبتكرون هيدروجيلاً مضاداً للبكتيريا وصديقاً للبيئة

موسكو-سانا

ابتكر علماء من جامعة سانت بطرسبورغ التقنية هيدروجيلاً طبيعياً مضاداً للبكتيريا وصديقاً للبيئة قابلاً للتحلل أساسه سيليلوز نفايات المؤسسات الزراعية وذلك بهدف معالجة الجروح.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورغ التقنية أن الهيدروجيل الذي ابتكره علماء الجامعة بالتعاون مع علماء معهد المركبات الجزيئية الكبيرة يتميز عن غيره بعدم احتوائه على مواد سامة لأنه يتكون من مواد طبيعية فقط قابلة للتحلل مصدرها نفايات المؤسسات الزراعية.

ونقلت القناة عن الأستاذ المشارك في الجامعة ألكسندر ميخائليدي قوله إن معظم الهلاميات المائية الموجودة حاليا هي مواد صناعية وتحتوي على مكونات سامة وتنتج عادة من مواد غير قابلة للتجدد كالمواد النفطية أما الهيدروجيل الذي ابتكروه فله خصائص حيوية صديقة للبيئة وغير سام للإنسان.

وبالنسبة لآلية إنتاج الهيدروجيل الجديد أوضح ميخائليدي أنه يوضع مسحوق السيليلوز في محلول خاص وفي غضون 7 أيام تتحول جزيئاته ذاتياً إلى هيدروجيل وبعد غسله يزول المحلول المذيب ويبقى هيدروجيل مائي نظيف وشفاف ولكي يكتسب خصائص مضادة للبكتيريا تضاف له جزيئات الفضة النانوية التي تمنع التهيج لافتاً إلى أن للسيليلوز خاصية امتصاص الملوثات الموجودة في الجرح.

وأشارت القناة إلى أن العلماء المبتكرين لهذا الهيدروجيل يأملون باستخدامه ليس فقط في علاج الجروح والحروق ولكن أيضاً لإنتاج غرسات وكبسولات ذكية لإيصال المواد الفعالة في العلاج الدوائي المستهدف علماً أنه يمكن إنتاج الهيدروجيل مباشرة في المؤسسات الزراعية كما يمكن استخدامه أيضاً للاحتفاظ برطوبة التربة وتوصيل الأسمدة إلى جذور النباتات.

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