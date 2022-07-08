طرطوس.. اقبال على الأسواق لتأمين مستلزمات واحتياجات عيد الأضحى

طرطوس-سانا

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق مدينة طرطوس كغيرها من أسواق المحافظات ازدحاماً بحركة المواطنين لتأمين حاجاتهم الأساسية للعيد من حلويات وملابس وألعاب إضافة إلى الخضار والفواكه.

وخلال جولة لمراسلة سانا على بعض الأسواق بين المهندس وسيم محمد أنه يحرص مع عائلته على تحضير مستلزمات العيد وتأمين احتياجات الأطفال قبل عدة أيام من العيد فيما اصطحب محمد الأسعد أولاده الأربعة لشراء الألبسة مشيراً إلى أن بعض المحلات قامت بتخفيض أسعارها بمناسبة العيد الأمر الذي مكنه من شراء بعض طلبات أولاده.

وجاءت لميس اسماعيل من ريف المحافظة للتسوق في المدينة قبل العيد والاستفادة من التنزيلات والعروض الموجودة في سوق النسوان حسب وصفها.

أما سهام ابراهيم فاقتصرت مشترياتها على حاجة أسرتها من الخضراوات والفواكه وبعض الحلويات والشوكولا من أجل ضيافة العيد.

إيمان شدود صاحبة محل لبيع الحلويات أشارت إلى أن أكثر الأصناف مبيعاً خلال فترة ما قبل العيد هي البرازق والبتيفور والسكاكر والموالح وغيرها فيما بينت هنادي محمد أنها فضلت تحضير المعمول والبتيفور في المنزل واشترت من السوق بعض الألبسة لأولادها.

كما تتواجد الخياطة سمر القادمة من الشيخ بدر في السوق لاقتناء حاجيات عملها الذي يزداد في فترة ما قبل العيد لكون العديد من الأشخاص باتوا يقومون بإصلاح ملابسهم وإعادة تصميمها في بعض الاحيان لأنها الوسيلة الأنسب للتأقلم مع ارتفاع أسعار الملابس حسب وصفها.

راما ضوا

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