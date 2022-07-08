روغوزين: أمريكا تسيس التعاون في الفضاء

موسكو-سانا

أكد مدير وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس دميتري روغوزين أن الجانب الروسي يعمل في قسمه المخصص من المحطة الفضائية الدولية كل ما يعتبره ضرورياً ومفيداً داعياً الشركاء الغربيين لإلغاء العقوبات إذا رغبوا في تطبيع العلاقات المهنية بهذا المجال.

ورداً على تصريحات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) التي اتهمت روسيا باستخدام المحطة الفضائية الدولية لأغراض سياسية كتب روغوزين في صفحته على (التلغرام) اليوم “لا داعي لتوجيه انتقادات إلينا سنعمل كل ما نراه ضرورياً ومفيداً في القسم الروسي”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي من قامت بتسييس التعاون في الفضاء عندما فرضت عقوبات اقتصادية على مصانع وكالة الفضاء الروسية وقادة مجال الفضاء الروسي وقال “الولايات المتحدة انتهكت بشكل شديد مبدأ أن (الفضاء هو خارج السياسة) عندما منعت روسيا من الوصول إلى السوق الدولية للإلكترونيات الدقيقة والطلبات التجارية في محاولة لخنق مجال الفضاء الروسي الذي هو مهد مجال الفضاء العالمي”.

وحاولت وسائل إعلام أمريكية عبر تصريحات لوكالة (ناسا) في وقت سابق اليوم الترويج بأن روسيا تستخدم المحطة الفضائية الدولية لأغراض سياسية لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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