باسورين: مقتل 3 من قوات دونيتسك أثناء تأدية واجبهم القتالي

دونيتسك-سانا

أعلن إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل ثلاثة من عناصر القوات وإصابة آخرين خلال تأدية واجبهم أمس بالدفاع عن أراضي الجمهورية.

ونقلت وكالة تاس عن باسورين قوله في بيان نشرته الخدمة الصحفية للقوات على قناة تلغرام “إن ثلاثة من المدافعين عن جمهورية دونيتسك قتلوا وأصيب 11 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال تأدية واجبهم القتالي”.

وتم تسجيل إطلاق القوات الأوكرانية 160 مقذوفاً على أراضي جمهورية دونيتسك في الفترة المذكورة بينها صواريخ أطلقت من أنظمة إطلاق صواريخ اوراغان وغراد وقذائف هاون ومدفعية من عدة قياسات وفق البيان.

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