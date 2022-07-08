دعاوى جنائية بحق 500 مسلح من كتيبة (آزوف) النازية

دونيتسك-سانا

أعلنت أجهزة إنفاذ القانون في جمهورية دونيتسك الشعبية أن أكثر من 500 أسير من كتيبة آزوف الإرهابية وجماعات مسلحة أخرى يواجهون إجراءات جنائية بسبب ارتكابهم جرائم حرب في الجمهورية.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر في الأجهزة قوله “إن هيئات تطبيق القانون في جمهورية دونيتسك الشعبية رفعت دعاوى جنائية ضد أكثر من 500 من أعضاء كتيبة آزوف النازية وجماعات مسلحة أخرى كانوا قد استسلموا في أزوفستال وفي مناطق أخرى”.

وأضاف المصدر إنه سيتم تقديم جميع ملفات القضية إلى المحكمة للنظر فيها على أساس الوقائع بمجرد أن يقوم المدعون العامون في الجمهورية باستكمال لوائح الاتهام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency