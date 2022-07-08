مبادرات مجتمعية وشبابية متنوعة للهلال الأحمر بالسويداء

السويداء-سانا

ينفذ متطوعو قسم الخدمات المجتمعية والحماية في فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء مبادرات متنوعة بمختلف مناطق المحافظة بهدف تفعيل العمل التطوعي لجهة تعزيز عوامل الحماية والسلامة في المجتمع والاهتمام بالبيئة والتعليم.

المبادرات حسب تصريح رئيس فرع الهلال بالمحافظة الدكتور نواف قرموشي لمراسل سانا تقسم إلى نوعين.. الأول “مجتمعية” بمشاركة البالغين وهدفها تعزيز عوامل الحماية والدمج والتفاعل الاجتماعي في المناطق المشمولة فيها وفقاً لاحتياجاتها وتم هذا العام تنفيذ مبادرتين في هذا الإطار بدعم من الصليب الأحمر الكندي الأولى بعنوان “مطب السلامة” في قرية المجيم بإنشاء مطب اسفلتي لحماية المارة والسائقين من خطر الحوادث ونشر التوعية

بحدود السرعة الزائدة والثانية بعنوان “إضاءة وأمان” في قرية داما لتأمين إنارة ليلية لشوارع القرية.

وأشار قرموشي إلى أن النوع الثاني من المبادرات هو “شبابية” لليافعين الذين خضعوا لبرنامج تنمية المهارات الذاتية وصولاً إلى المهارات الجماعية وكيفية العمل كفريق ما يعزز قدراتهم على المساهمة الفاعلة والشعور بالمسؤولية في مناطقهم.

وتم خلال العامين الماضي والحالي وفقاً لرئيس الفرع تنظيم 8 مبادرات شبابية بدعم من الصليب الأحمر الدنماركي شارك بها نحو 289 يافعاً وشملت بلدات وقرى الدويرة والطيبة وبوسان والعجيلات وسالي والرشيدة وريمة اللحف والمشنف من أجل خلق نواة لمشاريع زراعية ونشر ثقافة الوعي البيئي والاهتمام بالثروة الحراجية في ظل القطع الجائر وتحسين المنظر العام للمدارس وتعزيز التعلم والمتابعة ضمن صفوف التقوية وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والتشجيع على ممارسة الرياضة.

عمر الطويل

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