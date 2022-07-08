النائب المحافظ توم توغندهات يعلن عزمه الترشح لخلافة جونسون

لندن-سانا

أكد النائب البريطاني المحافظ توم توغندهات عزمه خوض المنافسة لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مفتتحاً بذلك سباق الترشحيات بعد إعلان الأخير استقالته إثر فضائح عدة وسلسلة إخفاقات في حكومته.

وقال توغندهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني في مقال نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” أمس إنه “يريد تشكيل تحالف واسع من أجل بداية جديدة”.

وكان جونسون البالغ من العمر 58 عاماً أعلن أمس من أمام مقره في “10 شارع دوانينغ” استقالته من زعامة حزب المحافظين الحاكم قائلاً: “من الواضح أن إرادة الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين هي أن يكون هناك زعيم جديد لهذا الحزب وبالتالي رئيس جديد للوزراء”.

وسيعلن موعد بدء الترشح لقيادة الحزب الأسبوع المقبل وذلك بعد ثلاث سنوات مضطربة من الحكم خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة كوفيد وفضائح متزايدة لرئيس الوزراء جونسون.

وحتى قبل أن يعلن جونسون استقالته كان أعضاء آخرون في الحزب عبروا عن نيتهم الترشح وقالت سويلا بريفرمان المدعية العامة المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة أمس الأول عبر التلفزيون.. إنها ستقدم ترشيحها وكذلك أعلن ستيف بيكر المنتمي لحزب المحافظين أنه “يفكر جدياً في الترشح”.

كما يفكر كل من وزير الصحة السابق ساجد جاويد الذي أعلن استقالته من الحكومة الثلاثاء الماضي ووزير النقل غرانت شابس في دخول سباق الترشيحات حسب ما ذكرت أوساط إعلامية محلية.

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