نادال ينسحب من ويمبلدون بسبب الإصابة

لندن-سانا

قرر الإسباني رافائيل نادال الانسحاب من بطولة ويمبلدون بسبب الإصابة التي عانى منها في البطن عقب انتصاره أمس على الأمريكي تايلور فريتز في ربع النهائي.

وكان من المنتظر أن يواجه نادال نظيره الاسترالي نيك كيريوس غداً في نصف النهائي إلا أن الإصابة حرمته من ذلك ليقرر الانسحاب.

وأجرى نادال المزيد من الفحوصات اليوم الخميس وقرر عدم المخاطرة لعدم التسبب في تفاقم الإصابة ليمنح بالتالي كيريوس فرصة العبور إلى أول نهائي في مسيرته الاحترافية ببطولات الجراند سلام.

وقال نادال في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم “قضيت اليوم بأكمله أفكر فيما أفعل لكن لن يجدي شيء الاستمرار فالإصابة تزداد من سيء إلى أسوأ”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency