إدريس: واشنطن ترتكب جرائم حرب بحق الشعب السوري

القاهرة-سانا

وصف رئيس حزب العمل الاشتراكي المصري اللواء أحمد إدريس عمليات السرقة الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال الأمريكي لثروات الشعب السوري بأنها جرائم حرب تجب محاكمة الإدارة الأمريكية عليها.

ولفت إدريس في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب الجرائم بحق الدولة السورية بدءاً من دعم التنظيمات الإرهابية وتمويلها ومساندتها انتهاء بالاحتلال العسكري لأجزاء من أراضي سورية وارتكاب جرائم حرب منها سرقة مقدرات وثروات شعبها.

ودعا إدريس المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى التصدي للسرقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي لافتاً إلى أن وجود القوات الأمريكية هو في حد ذاته جريمة تستوجب العقاب.

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