أسواق حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إدريس: واشنطن ترتكب جرائم حرب بحق الشعب السوري
2022-07-07
تخريج دفعة طلاب من جامعة باومان التقنية الروسية بينهم 17 طالباً سورياً
2022-07-07
المقداد يبحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري العلاقات بين البلدين
2022-07-07
المقداد لأبناء الجالية السورية في الجزائر: جميع الضغوط الخارجية على سورية ستفشل
2022-07-07
وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الأبخازي سبل التعاون الثقافي
2022-07-07
وزيرة خارجية دونيتسك: سورية ستصبح واحدة من أكبر شركائنا في التجارة البحرية
2022-07-07
الرئيس الجزائري يستقبل المقداد واللقاء يدور حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-07-06
محليات
المهندس عرنوس يزور أسواق حلب
2022-07-07
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء حارة نسبياً
2022-07-07
منح تصريح أولي لتطبيق يتعلق بالتسديد الآمن عبر الدفع الإلكتروني
2022-07-07
أنشطة رياضية وفنية للأطفال في حديقة الكندي بالقامشلي
2022-07-07
مبادرة تشاركية لتوزيع حلويات العيد على الأسر الأشد احتياجاً في دمشق
2022-07-07
محافظة دمشق: جهوزية كل المديريات الخدمية خلال عطلة عيد الأضحى
2022-07-07
مدير الحراج بوزارة الزراعة: الإجراءات الوقائية المتخذة خفضت عدد الحرائق مقارنة بالعام الماضي
2022-07-07
رياضة
نادال ينسحب من ويمبلدون بسبب الإصابة
2022-07-07
ليفربول يمدد عقد غوميز حتى عام 2027
2022-07-07
سورية تتصدر قائمة الحضور الجماهيري في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
2022-07-07
العميد علي صليبي رئيساً لاتحاد كرة اليد
2022-07-07
انتقاء منتخب سورية للكاراتيه تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2022-07-07
المدربة شيخ إسماعيل بصمت مع منتخب سورية للسيدات في بطولة آسيا لكرة السلة
2022-07-07
منتخب سورية لألعاب القوى أولاً بالترتيب العام لبطولة غرب آسيا
2022-07-06
اقتصاد
حصاد أكثر من 52 ألف هكتار من المساحات المزروعة بالقمح في الغاب
2022-07-07
أسعار الذهب تنخفض مجدداً في السوق المحلية
2022-07-07
معاون وزير الكهرباء يوضح أهمية انضمام سورية للاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
2022-07-07
التسليف الشعبي: تركيب وتشغيل 15 نقطة بيع في فروع المصرف بحمص وحلب
2022-07-07
غازبروم: نضخ الغاز بشكل طبيعي عبر أوكرانيا إلى أوروبا
2022-07-07
إقبال على سوق الخير في جبلة مع اقتراب عيد الأضحى
2022-07-07
تمديد مدة تنفيذ مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة لعامي 2022 و2023
2022-07-07
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أسواق حماة
2022-07-07
تصوير: ابراهيم عجاج
أسواق حماة
2022-07-07
mousa
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