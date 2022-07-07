(عالم مفعم بالجنون).. باكورة أعمال اتحاد الكتاب العرب المسرحية

دمشق-سانا

عرضت فرقة المسرح في اتحاد الكتاب العرب باكورة أعمالها المسرحية (عالم مفعم بالجنون) من تأليف وإخراج الدكتور محمد بصل على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

وتجسد المسرحية التي تقام بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى لعبة خيال الظل ملبية للحالة القائمة بين الوهم والواقع والخيال والحقيقة والماضي والحاضر بالإضافة إلى ثنائيات أخرى تتحدث عن صراع بين أيديولوجيتين مختلفتين إلى حد النزاع.

وبين الدكتور بصل في تصريح لسانا أن المسرحية استطاعت تحقيق المعادلة الموضوعية في المسرح وهي المضمون الفكري والفرجة البصرية مجسدة حلولاً بصرية تناسبت مع طبيعة المضمون مشيداً بأداء الممثلين على الرغم من أن معظمهم من فئة الشباب الذين يصر اتحاد الكتاب العرب على إطلاق مواهبهم وكشف طاقاتهم.

رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني بين أن هذا العمل المسرحي يعتبر بداية لانطلاقة ثقافة المسرح بشكل منهجي في اتحاد الكتاب العرب نظرا لأهميتها في بناء ثقافة وطنية مهمة ولا سيما أن في الاتحاد جمعية تهتم بكتابة المسرح وتعنى برفع مستواه الثقافي لافتاً إلى أنه ستكون هناك خطوات أخرى في عدد من المحافظات بهدف تفعيل الحركة المسرحية وعدم الاكتفاء بالتعاطي مع المسرح بوصفه جنساً أدبياً وحسب بل بوصفه ينتمي إلى جنس الأدب والفنون الجميلة على حد سواء.

وعن المسرحية قال الأديب محمد الحفري أنه من خلال المقارنة بين النص المكتوب والعرض المقدم على الخشبة نجد أن مخرج العمل قد اشتغل على الكثير من الجماليات البصرية باستخدام خيال الظل الذي ظهر على الشاشة اليمينية واليسارية للمسرح كما ظهر على الشاشة الخلفية الكبيرة أيضاً والتي استخدمها ببراعة في عرض فيلم وثائقي مختصر ومكثف يتحدث من خلاله عن الدمار الذي يحدث في العالم.

محمد خالد الخضر

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