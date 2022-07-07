204 طلاب يتأهلون إلى التصفيات النهائية لأولمبياد اليافعين لعام 2022

دمشق-سانا

تأهل 204 طلاب من الصفين السابع والثامن من مختلف المحافظات إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2022.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الطلاب المتأهلين هم ممن نجحوا في اجتياز منافسات المرحلة الثانية واختباراتها التخصصية في كل من علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء حيث تأهل في اختصاص الرياضيات 50 طالباً من أصل 585 طالباً فيما تأهل في اختصاص الفيزياء والكيمياء 101 طالب من أصل 355 طالباً كما تأهل في اختصاص علم الأحياء 53 طالباً من أصل 165 طالباً وطالبة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على قوائم أسماء المتأهلين للتصفيات النهائية حسب اختصاصاتهم العلمية والمحاور العلمية الخاصة بالتصفيات النهائية المقبلة وأسئلة المرحلة الثانية والسابقة عبر الرابط الإلكتروني المخصص على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لأولمبياد اليافعين في المركز الوطني للمتميزين باللاذقية خلال الفترة ما بين 18 و21 آب المقبل.

هيلانه الهندي

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