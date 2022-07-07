بوتين: الغرب يدعم الإرهاب والنزعات الانفصالية وهو السبب الرئيسي لحرب دونباس

موسكو-سانا

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتصرفات العدوانية للدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة مبيناً أن الغرب يدعم الإرهاب والنزعات الانفصالية وهو المحرض المباشر والمذنب فيما يحدث حالياً في دونباس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع مع زعماء فصائل مجلس الدوما اليوم “إن ما يسمى الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة كان عدوانياً للغاية تجاه روسيا لعقود.. وقد تم رفض مقترحاتنا لإنشاء نظام آمن متساو في أوروبا وتم رفض مبادرات العمل معاً بشأن قضية الدفاع الصاروخي”.

وأضاف بوتين: “إن التحذيرات بشأن عدم قبول توسع الناتو وخاصة على حساب جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة تم تجاهلها”.

وأكد الرئيس الروسي أن الحرب في دونباس أطلقها الغرب الجماعي الذي دعم الانقلاب المسلح المناهض للدستور في أوكرانيا في عام 2014 ثم شجع على الإبادة الجماعية لشعب دونباس.

وأضاف بوتين “يقال لنا أننا بدأنا حرباً في دونباس في أوكرانيا.. لا لقد أطلقها هذا الغرب الجماعي نفسه حيث نظم ودعم انقلاباً مسلحاً غير دستوري في أوكرانيا في عام 2014 ثم شجع وبرر الإبادة الجماعية ضد الناس في دونباس” مؤكداً أن هذا الغرب الجماعي نفسه هو المحرض المباشر والمذنب فيما يحدث اليوم”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تبدأ حتى الآن أي من مهامها الجدية في أوكرانيا وقال “يجب أن يعلم الجميع أننا بشكل عام لم نبدأ أي شئ جدي بالفعل.

وقال بوتين “إنهم ببساطة لا يريدون وجود دولة مثل روسيا.. لهذا السبب دعموا الإرهاب والانفصالية في روسيا والقوى المدمرة الداخلية والطابور الخامس في بلادنا”.

وأضاف بوتين “إن مثل هذه القوى في روسيا تلقت ولا تزال تتلقى دعماً غير مشروط من هذا الغرب الجماعي نفسه”.

وأشار بوتين إلى أن هدف الدول الغربية لم يكن فقط ضرب الاقتصاد الروسي بل أيضاً زرع الفتنة والاضطراب في المجتمع الروسي وإحباط معنويات الناس لكنهم أخطؤوا في الحسابات وفشلوا في مخططاتهم.

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