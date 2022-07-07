لافروف: نعمل على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الصين

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والصين تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي على خلفية السياسة الأمريكية وسياسة الاحتواء التي تستهدف موسكو وبكين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي اليوم في جزيرة بالي الإندونيسية حيث تنطلق اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين: “نقدر بشدة نتائج قمة بكين حيث ناقش قادتنا بالتفصيل مهام شراكتنا الاستراتيجية” موضحاً “على خلفية النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة وسعيها لمضاعفة احتواء التنمية في بلادنا نواصل زيادة حجم التعاون وتوسيع نطاقه”.

وشدد لافروف على أن “العلاقات الروسية الصينية لديها إمكانات وآفاق هائلة” مشيراً إلى أن “البلدين سيواصلان تطوير أشكال جديدة للتعاون لا تتأثر بالعوامل السلبية الخارجية”.

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