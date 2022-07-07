غنيم: اعتداء الاحتلال على مصادر مياه الفلسطينيين يهدف لإجبارهم على ترك أرضهم

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم أن اعتداء قوات الاحتلال على نبع مياه قرية دوما جنوب نابلس بالضفة الغربية وتدمير أجزاء من الأنابيب الواصلة إليه هو انتهاك سافر ترتكبه بحق الفلسطينيين وحرمانهم من مقدراتهم المائية.

وأوضح غنيم في بيان صحفي وفقاً لوكالة وفا أن هذه المنطقة تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بهدف إجبار الفلسطينيين على الرحيل من أراضيهم وفرض السيطرة عليها في خطوة تهدف إلى زيادة رقعة

المستوطنات مبيناً أن النبع يعد مصدراً أساسياً للمياه في القرية ودعم صمود أهلها في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت الثلاثاء الماضي نبع المياه ترافقها جرافة ودمرت أنابيب المياه وعاثت خراباً بالموقع.

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