الصحة العالمية: أكثر من 6 آلاف إصابة بجدري القردة في العالم

جنيف-سانا

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القردة وثلاث وفيات مرتبطة به منذ بداية العام الجاري في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في بيان أنها: رصدت 6027 إصابة مؤكدة بجدري القردة مشيرة إلى أن زيادة الإصابات بلغت 77 بالمئة حتى السابع والعشرين من حزيران الماضي.

وأوضحت أنها سجلت للمرة الأولى انتقالاً محلياً لجدري القردة في البلدان المتضررة حديثاً في إفريقيا والعالم دون وجود روابط وبائية.

بدوره قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس غيبريسوس) في تصريحات صحفية: أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء حجم وانتشار فيروس جدري القردة.

ولفت إلى أن أوروبا هي المركز الحالي لتفشى المرض حيث تسجل أكثر من 80 بالمئة من الحالات على مستوى العالم.

ودعت المنظمة مؤخراً إلى تحرك عاجل للحد من تفشى جدري القردة على خلفية ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة الأوروبية.

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