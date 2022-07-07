تخريج دفعة طلاب من جامعة باومان التقنية الروسية بينهم 17 طالباً سورياً

موسكو-سانا

أقامت جامعة باومان التقنية الحكومية في موسكو اليوم حفل تخريج لطلابها للعام الدراسي الحالي ومن بينهم 17 طالباً سورياً من مختلف الاختصاصات التقنية وذلك بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى روسيا الاتحادية بينهم السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد.

وقال رئيس الجامعة ميخائيل غوردني أن الجامعة تحتضن سنوياً مئات الطلبة الأجانب من 76 دولة من جميع قارات العالم يتلقون دراستهم في 48 كلية من كليات الجامعة مشيراً إلى أن عدد الخريجين بلغ هذا العام 198 طالباً أجنبياً داعياً الخريجين إلى عدم التوقف عند الدرجة العلمية التي حصلوا عليها وإنما الارتقاء إلى مستويات أعلى تتماشى مع التطور التكنولوجي وحاجات التنمية المستدامة في بلدانهم.

بدوره أعرب السفير حداد عن تهانيه للطلبة السوريين الخريجين لهذا العام ومنهم حاصلون على درجة امتياز منوهاً بمستوى التعاون المميز في المجال التعليمي والثقافي بين سورية وروسيا والذي تتعمق أواصره عاماً بعد عام.

وأشار السفير حداد الى التحديات التي تواجه سورية في الفترة الحالية مشدداً على أن هذه التحديات تتطلب من أبناء سورية بذل المزيد من الجهود للدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسيادته ووحدة أراضيه وتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية التي يعيشها السوريون عموماً بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب.

ولفت حداد إلى أهمية عودة الخريجين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية حاملين العلوم والمعارف التي حصلوا عليها من روسيا الصديقة لتسخيرها في تنمية سورية معرباً عن شكر وامتنان سورية لروسيا على توفير كل الظروف العلمية والمعيشية المناسبة للطلبة السوريين خلال وجودهم هناك.

بدورهم عبر الخريجون السوريون وعددهم لهذا العام 17 طالباً من مختلف الاختصاصات التقنية عن شكرهم للجامعة على مستوى التدريس العالي وللسفارة السورية في موسكو على اهتمامها ومتابعتها لشؤون دراستهم ومعيشتهم.

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