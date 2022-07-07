مدير الحراج بوزارة الزراعة: الإجراءات الوقائية المتخذة خفضت عدد الحرائق مقارنة بالعام الماضي

دمشق-سانا

وصل عدد الحرائق التي اندلعت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية حزيران الماضي إلى 44 حريقاً حراجياً بمساحة إجمالية بلغت 385 دونماً بينما بلغ عدد الحرائق بأراض زراعية 725 بمساحة إجمالية 3421 دونماً وفق مدير الحراج بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس باسم سلوم.

وأكد سلوم في تصريح لـ سانا أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة اسهمت بانخفاض عدد الحرائق مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغ عدد الحرائق خلال الفترة نفسها من العام الماضي 107 حرائق حراجية و1066 حريقاً زراعياً.

وبين سلوم أن أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة تضمنت شق طرق حراجية وخطوط نار جديدة بمسافة 11 كيلومتراً وترميم وتعزيل طرق حراجية وخطوط نار ضمن الغابات الطبيعية بمسافة 1203 كيلومترات كما تم تنفيذ طرق خدمية بمسافة 5 كيلومترات ضمن مواقع التحريج إضافة إلى تنظيف جوانب الطرقات العامة والفرعية من الأعشاب والنباتات النامية القابلة للاشتعال لتسهيل حركة الآليات للوصول إلى مكان الحريق فور حدوثه.

ووفق سلوم تم إعداد خطة مكافحة حرائق موحدة لجميع دوائر الحراج في المحافظات ومتابعة أعمال لجنة منصة الحرائق بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد ورفع الجاهزية التامة لكل الآليات ومراكز الحماية لمواجهة الحريق بأقل الخسائر في حال حدوثه.

وأضاف سلوم: أنه تمت صيانة الآليات والإطفائيات والصهاريج العاملة في مجال إخماد الحرائق وزيادة عدد مناهل المياه بحيث تخدم جميع المواقع الحراجية وتكثيف الجولات والدوريات من قبل عناصر الضابطة الحراجية وحراس المواقع للإبلاغ المباشر في حال نشوب أي حريق.

وأشار سلوم إلى أن دوائر الحراج بالمحافظات شكلت لجاناً محلية في كل وحدة إدارية للتواصل مع المجتمع المحلي وزيادة الأنشطة الإرشادية لنشر الوعي بعدم حرق المخلفات الزراعية مشيراً إلى أنه نفذ منذ بداية العام الجاري حتى الآن 175 نشاطاً توعوياً.

وبحسب سلوم يتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات لتقديم المؤازرة لعناصر الحراج والضابطة الحراجية للمساهمة بحماية الغابات ومنع التعديات كما تم تعيين عمال إطفاء حرائق موسميين وتأمين المستلزمات المطلوبة من مرشات ظهرية ومعدات إطفاء فردية وتأمين بدلات وقاية لعمال الحرائق.

غصوب عبود

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