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سلامي: إيران أحبطت كل مخططات أعدائها لمنع تقدمها

2022-07-07

طهران-سانا

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن بلاده أحبطت كل مؤامرات الأعداء ومحاولاتهم الرامية إلى منع تقدمها وفرض العزلة السياسية عليها.

وقال سلامى خلال المؤتمر الوطني لمديري فروع مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي في المحافظات الإيرانية اليوم “إن أعداء إيران بقيادة قوى الاستكبار ونظام الولايات المتحدة شنوا حرباً اقتصادية عالمية ضد إيران إلا أنها أحبطت كل مخططاتهم في مواجهة الحظر.

وأضاف سلامي “إن بلاده في طور البناء رغم مواجهتها لحرب إعلامية وثقافية واقتصادية ونفسية مستمرة وواسعة النطاق.

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