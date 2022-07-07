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ناريشكين: خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا خطر على أوروبا

2022-07-07

موسكو-سانا

أكد مدير المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين أن خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا خطر على أوروبا بأسرها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ناريشكين قوله للصحفيين اليوم في موسكو “إن هذا الأمر خطير على أوكرانيا وعلى أوروبا بأسرها” مضيفاً إن بولندا بدأت بوضع سيناريوهات لتقطيع أوصال أوكرانيا.

وكان ناريشكين قال الأسبوع الماضي إن بولندا بدأت بوضع سيناريوهات لتقطيع أوصال أوكرانيا وأنها تعمل الآن على قضية إنشاء دولة بالوكالة في غرب أوكرانيا ستكون تحت حماية القوات المسلحة البولندية.

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