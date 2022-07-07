صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة والشرعية والمهنية لعام 2022

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية مساء اليوم نتائج امتحانات الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها (النسوية والصناعية والتجارية) لعام 2022.

وأوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال مؤتمر صحفي أن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 55.24 بالمئة بينما بلغت نسبة نجاح الفرع الأدبي 53.98 بالمئة والثانوية الشرعية نسبة النجاح 65.19 بالمئة والثانوية المهنية النسوية 70.37 بالمئة كما بلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 60.55 بالمئة والثانوية التجارية 52.22 بالمئة.

وبين طباع أنه حصل على العلامة التامة في الفرع العلمي 12 طالباً وطالبة أما الأوائل بمجموع العلامات في الفرع الأدبي فهم 5 طلاب وطالبات.

يتبع…