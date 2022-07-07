قلعة أرواد في طرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد لأبناء الجالية السورية في الجزائر: جميع الضغوط الخارجية على سورية ستفشل
2022-07-07
وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الأبخازي سبل التعاون الثقافي
2022-07-07
وزيرة خارجية دونيتسك: سورية ستصبح واحدة من أكبر شركائنا في التجارة البحرية
2022-07-07
الرئيس الجزائري يستقبل المقداد واللقاء يدور حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-07-06
المقداد يبحث ونظيره الجزائري سبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين
2022-07-06
وزير الإعلام يبحث مع السفير البحريني سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين
2022-07-06
منتدى الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المساواة بين الجنسين يختار المغترب السوري محمد عصام محو لإدارته
2022-07-06
محليات
توزيع ألبسة للأطفال المصابين بالسرطان في الحسكة بمناسبة عيد الأضحى
2022-07-07
تكريم 150 عاملاً في مجلس مدينة السويداء بمناسبة عيد الأضحى
2022-07-07
زيادة مخصصات باصات البولمان لتأمين حركة السفر بين اللاذقية والمحافظات خلال عيد الأضحى
2022-07-07
التربية واليونيسف تبحثان سبل تنسيق البرامج المشتركة وتعزيز التعاون
2022-07-07
توزيع 680 حصة غذائية ضمن مشروع براد الخير في السويداء بمناسبة عيد الأضحى
2022-07-07
مكاتب السورية للطيران مستمرة بتأمين الحجوزات خلال عطلة عيد الأضحى
2022-07-07
طقس اليوم: أجواء حارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
2022-07-07
رياضة
انتقاء منتخب سورية للكاراتيه تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2022-07-07
المدربة شيخ إسماعيل بصمت مع منتخب سورية للسيدات في بطولة آسيا لكرة السلة
2022-07-07
منتخب سورية لألعاب القوى أولاً بالترتيب العام لبطولة غرب آسيا
2022-07-06
نادال يتأهل لنصف نهائي ويمبلدون
2022-07-06
رادونيتش ينضم إلى صفوف تورينو الإيطالي
2022-07-06
الأسترالي كيريوس يتأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون
2022-07-06
الرومانية هاليب إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
2022-07-06
اقتصاد
أسعار الذهب تنخفض مجدداً في السوق المحلية
2022-07-07
معاون وزير الكهرباء يوضح أهمية انضمام سورية للاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
2022-07-07
التسليف الشعبي: تركيب وتشغيل 15 نقطة بيع في فروع المصرف بحمص وحلب
2022-07-07
غازبروم: نضخ الغاز بشكل طبيعي عبر أوكرانيا إلى أوروبا
2022-07-07
إقبال على سوق الخير في جبلة مع اقتراب عيد الأضحى
2022-07-07
تمديد مدة تنفيذ مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة لعامي 2022 و2023
2022-07-07
حصاد أكثر من 62 ألف هكتار من محصول القمح في درعا
2022-07-07
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الشريط الأخباري
معاون وزير الكهرباء يوضح أهمية انضمام سورية للاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
المقداد لأبناء الجالية السورية في الجزائر: جميع الضغوط الخارجية على سورية ستفشل
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بالمصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 45 صهريجاً من النفط وينقلها إلى قواعده في العراق
التربية واليونيسف تبحثان سبل تنسيق البرامج المشتركة وتعزيز التعاون
التسليف الشعبي: تركيب وتشغيل 15 نقطة بيع في فروع المصرف بحمص وحلب
وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الأبخازي سبل التعاون الثقافي
الدفاع الروسية: تدمير مواقع للقوات الأوكرانية وإسقاط طائرتين حربيتين و17 طائرة مسيرة
وزيرة خارجية دونيتسك: سورية ستصبح واحدة من أكبر شركائنا في التجارة البحرية
معمل سجاد السويداء يسوق منتجات بقيمة تتجاوز 351 مليون ليرة
قلعة أرواد في طرطوس
2022-07-07
تصوير: سماهر سلوم
قلعة أرواد في طرطوس
2022-07-07
mousa
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مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين جنوب الخليل
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