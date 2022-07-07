الخارجية الفلسطينية: الاحتلال ينتهك كل القوانين الدولية الإنسانية

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم إدانتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته ضاربا عرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقفها فوراً.

وأكدت الخارجية في بيان لها نقلته وكالة وفا أن انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين من استهداف بالرصاص وبالغاز السام والاعتقالات اليومية وعمليات هدم المنازل وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها في مدينة القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فهي تنتهك القوانين الدولية الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وتنفيذ التزاماته ومسؤولياته القانونية تجاه الشعب الفلسطيني وبممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف جرائمه وعدم التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية على أنها اعتيادية تتكرر يومياً.

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