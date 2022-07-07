وكالات: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن رسمياً استقالته من رئاسة حزب المحافظين وأنه سيواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة حتى يتم اختيار رئيس وزراء جديد