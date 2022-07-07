نشاطات صيفية متنوعة لـ 120 طفلاً في ثقافي بانياس

طرطوس-سانا

يحتضن المركز الثقافي في مدينة بانياس نشاطات متنوعة تركز على تنمية القدرات العقلية والذهنية والحسية للأطفال وتجسيد مبادئ القيم التربوية والأخلاقية وبناء علاقة متينة بينهم وبين المجتمع.

وتهدف النشاطات إلى تعليم الأطفال الرسم والأعمال اليدوية والمسرح والإضاءة على مهاراتهم في مجال الأدب والشعر والغناء والعزف ومشاركة بقية الأطفال بها وكيفية الحفاظ على البيئة انطلاقاً من منازلهم والحفاظ على المرافق العامة وعلى أهمية العمل الجماعي لإنجاز المهمات وتعريف الأطفال بالحضارات القديمة والصناعات المتوارثة والأغاني التراثية.

وبين مدير المركز الثقافي في بانياس خالد حيدر في تصريح لمراسل سانا أنه في إطار الحرص على الأطفال واستثمار العطلة الصيفية للفئات العمرية من عمر 5 إلى 14 عاماً بدأ النشاط الصيفي للأطفال والذي يشمل أعمال يدوية وأشغالا ورحلات.

وأوضحت المسؤولة عن قسم ثقافة الطفل رزان حسن أنه تم إعداد مجموعة من الأنشطة كالسينما والمطالعة والسرد القصصي وغيرها من الأنشطة التي تشمل جوانب متعددة ومتنوعة من الفن والبيئة والثقافة ومهارات التواصل والتراث اللامادي والمادي والحضارات القديمة والمسرح مبينة أن عدد الأطفال المشاركين في هذه النشاطات 120 طفلاً وطفلة موزعين على ثلاث مجموعات.

وبين نور الدين عيسى من جمعية فضا وميسر للفريق الشبابي في بانياس أن هدف مشاركتهم في الأنشطة تنمية الطفولة من خلال أنشطة تحفيزية تتضمن السرد القصصي والموسيقا والرياضة الحركية والأغاني.

ذوالفقار أبوغبرا

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