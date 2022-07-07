قوات الاحتلال تجرف أراضي الفلسطينيين شمال غرب القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مساحات من أراضي الفلسطينيين شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية ان قوات الاحتلال داهمت قرية النبي صموئيل في المدينة وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين واعتدت على ممتلكاتهم.

يشار إلى أن قرية النبي صموئيل تقع على أعلى تلة إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة يسكن فيها الفلسطينيون معزولين عن مدينة القدس وبقية مناطق الضفة الغربية بجدار الفصل العنصري ويستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل حيث هدم 80 بالمئة من بيوتها.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت أمس على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في خلة الضبع بمنطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل الضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency