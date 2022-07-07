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مراسل سانا: الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري عبر 45 صهريجاً من الجزيرة وينقلها إلى قواعده في العراق

2022-07-07

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وزير التربية لمراسلة سانا: اليوم الساعة 5 مساء موعد صدور نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لعام 2022

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