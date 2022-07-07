وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز (ميغ 29) و(سو 25) واعتراض 6 صواريخ من طراز (توتشكا أو) في خيرسون وخاركوف

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الأبخازي سبل التعاون الثقافي
2022-07-07
وزيرة خارجية دونيتسك: سورية ستصبح واحدة من أكبر شركائنا في التجارة البحرية
2022-07-07
الرئيس الجزائري يستقبل المقداد واللقاء يدور حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-07-06
المقداد يبحث ونظيره الجزائري سبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين
2022-07-06
وزير الإعلام يبحث مع السفير البحريني سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين
2022-07-06
منتدى الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المساواة بين الجنسين يختار المغترب السوري محمد عصام محو لإدارته
2022-07-06
وزير النقل يستعرض مع السفير العماني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة
2022-07-06
محليات
توزيع 680 حصة غذائية ضمن مشروع براد الخير في السويداء بمناسبة عيد الأضحى
2022-07-07
طقس اليوم: أجواء حارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
2022-07-07
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تحذر من برمجية خبيثة تخترق نظم التشغيل
2022-07-06
تكريم عدد من أسر الشهداء وجرحى وعناصر قوى الأمن الداخلي في حماة
2022-07-06
إعادة تأهيل مدارس وشق وصيانة طرق بمحافظة اللاذقية
2022-07-06
هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث تعزيز التعاون مع الفاو
2022-07-06
بحث التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومنظمة الفاو
2022-07-06
رياضة
انتقاء منتخب سورية للكاراتيه تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2022-07-07
المدربة شيخ إسماعيل بصمت مع منتخب سورية للسيدات في بطولة آسيا لكرة السلة
2022-07-07
منتخب سورية لألعاب القوى أولاً بالترتيب العام لبطولة غرب آسيا
2022-07-06
نادال يتأهل لنصف نهائي ويمبلدون
2022-07-06
رادونيتش ينضم إلى صفوف تورينو الإيطالي
2022-07-06
الأسترالي كيريوس يتأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون
2022-07-06
الرومانية هاليب إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
2022-07-06
اقتصاد
غازبروم: نضخ الغاز بشكل طبيعي عبر أوكرانيا إلى أوروبا
2022-07-07
إقبال على سوق الخير في جبلة مع اقتراب عيد الأضحى
2022-07-07
تمديد مدة تنفيذ مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة لعامي 2022 و2023
2022-07-07
حصاد أكثر من 62 ألف هكتار من محصول القمح في درعا
2022-07-07
معمل سجاد السويداء يسوق منتجات بقيمة تتجاوز 351 مليون ليرة
2022-07-07
انخفاض أسعار النفط
2022-07-07
أسواق اللاذقية تشهد حركة تبضع وشراء مع اقتراب عيد الأضحى
2022-07-06
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وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الأبخازي سبل التعاون الثقافي
وزيرة خارجية دونيتسك: سورية ستصبح واحدة من أكبر شركائنا في التجارة البحرية
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طقس اليوم: أجواء حارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
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2022-07-07
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