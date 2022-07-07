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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز (ميغ 29) و(سو 25) واعتراض 6 صواريخ من طراز (توتشكا أو) في خيرسون وخاركوف

2022-07-07

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