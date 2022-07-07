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الرئيس الأسد يصدر قانوناً بالمصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية

2022-07-07

دمشق-سانا

نظراً لما يقدمه الانضمام للاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية من مساعدة في تطوير مهارات وقدرات مؤسسات الكهرباء السورية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة وبناء قدرات العاملين وزيادة فرص التدريب المتاحة وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لاستخدام الطاقات المتجددة بالشكل الأمثل.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (30) لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وفيما يلي نص القانون:

                                القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-11-1443 هجري

الموافق لـ 20-6-2022

                           يصدر ما يلي

المادة (1) يصادق على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 دمشق في 8-12-1443 هجري الموافق لـ  7-7-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

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