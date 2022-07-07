استقالة مديرة الإعلام في البيت الأبيض

واشنطن-سانا

أعلنت الرئاسة الأميركية أن مديرة مكتب الإعلام في البيت الأبيض كيت بدينغفيلد قدمت استقالتها وستغادر منصبها قريباً.

وقال البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة فرانس برس “إن بدينغفيلد التي كانت من أوائل الذين انضموا إلى الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي قدمت استقالتها وستغادر منصبها في نهاية تموز الجاري” معتبراً أن سبب الاستقالة رغبتها بقضاء الوقت مع زوجها وأطفالهما.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين: “من دون موهبة بدينغفيلد ومثابرتها لربما كان دونالد ترامب لا يزال في البيت الأبيض” مشيراً إلى أنها ستواصل أداء دور أساسي في دفع أجندة الرئيس جو بايدن من خارج البيت الأبيض.

وتأتي استقالة بدينغفيلد في وقت يعاني فيه بايدن من تراجع في شعبيته ويتعرض لانتقادات متزايدة.

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