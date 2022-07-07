7 تموز 1543- القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ

دمشق-سانا
1543 – القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ.
1798 – الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها.
1846 – القوات الأمريكية تحتل مدينتي مونتيري ويربا بوينا وهي أول خطوة لضم كاليفورنيا إليها.
1951 – بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة.
1978 – استقلال جزر سليمان عن المملكة المتحدة.
1991 – التوقيع على اتفاقية بريوني التي أنهت الحرب بين يوغوسلافيا السابقة وسلوفينيا.
2003 – تأسيس الحزب الشيوعي الموحد في أرمينيا.
2005 – هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنياً وجرح حوالي 700 آخرين.
من مواليد هذا اليوم..
1843 – كاميلو غولجي طبيب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.
1860 – غوستاف مالر موسيقي نمساوي.
من وفيات هذا اليوم..
1307- إدوارد الأول ملك إنكلترا.
1930- آرثر كونان دويل كاتب إنكليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.
أعياد ومناسبات..
عيد الاستقلال في جزر سليمان.
عيد تاناباتا في اليابان.
عيد القرويين في تنزانيا.
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