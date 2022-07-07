7 تموز 1543- القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ

دمشق-سانا

1543 – القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ.

1798 – الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها.

1846 – القوات الأمريكية تحتل مدينتي مونتيري ويربا بوينا وهي أول خطوة لضم كاليفورنيا إليها.

1951 – بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة.

1978 – استقلال جزر سليمان عن المملكة المتحدة.

1991 – التوقيع على اتفاقية بريوني التي أنهت الحرب بين يوغوسلافيا السابقة وسلوفينيا.

2003 – تأسيس الحزب الشيوعي الموحد في أرمينيا.

2005 – هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنياً وجرح حوالي 700 آخرين.

من مواليد هذا اليوم..

1843 – كاميلو غولجي طبيب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

1860 – غوستاف مالر موسيقي نمساوي.

من وفيات هذا اليوم..

1307- إدوارد الأول ملك إنكلترا.

1930- آرثر كونان دويل كاتب إنكليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في جزر سليمان.

عيد تاناباتا في اليابان.

عيد القرويين في تنزانيا.

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