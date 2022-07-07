كييف-سانا

كشف النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا عن وجود قيادات رفيعة المستوى في كييف تنتظر الفرصة لدعم العملية العسكرية الروسية وتطهير أوكرانيا من النازيين الجدد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كيفا قوله في قناته على موقع تلغرام: “اثنان من أعضاء البرلمان الأوكراني استقالا ويعملان بنشاط مع روسيا حيث سعيا لتحرير البلاد من نظام كييف الموالي للغرب”.

وأشار كيفا إلى وجود 12 أسرة على الأقل من أعلى مستويات السلطة جاهزة اليوم في أول فرصة للانتقال إلى جانب روسيا وأوكرانيا المحررة مؤكداً أنه في المستقبل سيزداد عدد المسؤولين والمشرعين في كييف الذين سيؤيدون علناً إجراءات موسكو.

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