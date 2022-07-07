عروض فنية متنوعة لأطفال دار الرحمة ضمن فعاليات معرض الزهور

دمشق-سانا

في جو مفعم بالأمل والفرح والحياة قدم نحو 60 طفلاً وطفلة من براعم دار الرحمة للأيتام عروضاً فنية منوعة على خشبة المسرح الروماني في حديقة تشرين ضمن فعاليات معرض الزهور بدورته الــ 42 .

وشملت العروض لوحات تعبيرية راقصة وأخرى فلكلورية ووطنية تغنت بأمجاد دمشق إضافة إلى إلقاء مجموعة من القصائد عبر من خلالها الأطفال عن حبهم لوطنهم.

مدير جمعية الأنصار لرعاية الأيتام وليد الكفيري بين في تصريح لسانا أن الهدف من هذه الفعالية هو توجيه رسالة بأن الأطفال الأيتام لديهم القدرة على المشاركة الفعالة وتقديم كل ما لديهم من طاقات ومواهب وإمكانيات لافتاً إلى أن هذه هي المشاركة الثالثة لهم ضمن فعاليات معرض الزهور الدولي.

وشملت الفعاليات أيضاً عرضاً مسرحياً راقصاً لفرقة المهرة للرقص المسرحي بقيادة الفنان ماهر حمامي قدمت لوحات استعراضية بعنوان خوابينا وجسدت من خلالها انتصارات رجال الجيش العربي السوري الذين ضحوا بدمائهم فداء لتراب الوطن كما استعادت فتوحات العرب في الأندلس بلوحات فنية ساحرة.

كما قدم الفنان نزار البدين فقرة استعراضية لشخصيات كرتونية شارك بها الأطفال والأهالي فرحتهم ورسم الضحكة على وجوه الحضور.

واختتمت النشاطات بعرض فيلم الإفطار الأخير سيناريو وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ولعب بطولته النجمان عبد المنعم عمايري وكندا حنا إلى جانب عدد آخر من الفنانين يقدم عوالم إنسانية عميقة حول فقد الأشخاص والأماكن بسبب الحرب لتلعب الذاكرة لعبتها في استحضار من غاب وتعيده إلى الحياة بطريقة لا تخلو من أجواء سحرية.

هادي عمران

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