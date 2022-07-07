افتتاح مركز التمكين والريادة الطلابي وحاضنة الأعمال التجارية والبحث العلمي في دمشق

دمشق-سانا

افتتح الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع جامعة دمشق والجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب “سيا” مساء اليوم “مركز التمكين والريادة الطلابي” و “حاضنة الأعمال التجارية والبحث العلمي” وذلك في سكن الدراسات العليا بمدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية في دمشق.

وأكد الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح أهمية دعم الابتكار لدى الشباب الجامعي من خلال احتضان أفكارهم وأبحاثهم المبدعة وتحويلها إلى مشاريع ريادية صغيرة منتجة قابلة للتسويق التجاري ودفعها تدريجياً لتكون قادرة على الاعتماد على الذات والنمو وتزويدها بآليات وأدوات النجاح لتسهم بعملية التنمية الاقتصادية في سورية.

بدورها أوضحت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أن افتتاح المركز اليوم جاء بعد أن قدم مجموعة من البرامج والخدمات الطلابية التي تعنى بتمكين الطلاب في مجال ريادة الاعمال وربطهم بسوق العمل بشكل صحيح وممنهج لافتة إلى أن هذا المركز لن يكون الوحيد على مستوى الجامعات السورية وإنما سيتم لاحقاً افتتاح مراكز مماثلة في كل من جامعات حلب وتشرين وغيرها من الجامعات الأخرى من أجل بناء قدرات ومهارات الطلاب في مجالات مختلفة وردم الفجوة بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.

ويتيح المركز الذي تم تطويره وإعادة هيكلته وفق مديرته الدكتورة ريم رمضان دورات تدريبية مجانية للطلاب من أجل بناء قدراتهم ومهاراتهم في المجالات التي يرغبون بها وكذلك الفرصة لحضور ورشات عمل ومحاضرات ونشاطات تساعدهم على تطوير مهاراتهم الفردية والشخصية المطلوبة لسوق العمل كما يقوم بتأمين فرص تدريب عملي للطلاب في شركات مختلفة “عامة وخاصة” إضافة إلى زيارات تعريفية للشركات.

وبينت الدكتورة رمضان أن حاضنة الأعمال التجارية والبحث العلمي في المركز هي الأولى من نوعها على مستوى جامعة باعتبار أنها توفر البيئة المشجعة للبدء في إنشاء المشاريع الخاصة ليس فقط بتوفير الموارد المالية وإنما حتى بتوفير الدعم اللوجيستي والمرشدين والمختصين.

ويوفر برنامج “ريادة الأعمال” في المركز التدريب على مهارات ريادة الأعمال وفترة حضانة بعد التدريب وكذلك منحة تمويل أولي تقدم للمشاريع المبتكرة بينما يساعد برنامج “الإرشاد المهني والأكاديمي” الطالب على الفهم الذاتي لإمكاناته في اتخاذ القرار المهني أو الأكاديمي المناسب له إضافة لإرشاده إلى وسائل البحث عن عمل عن طريق التشبيك مع مؤتمرات ولقاءات ومعارض وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

حضر افتتاح المركز الدكتور عبد اللطيف هنانو معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق ولؤي المنجد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب “سيا” وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية وعدد من ممثلي البنوك ومؤسسات التمويل الصغير.

هيلانه الهندي

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