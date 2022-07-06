زاخاروفا: نطالب الغرب بعدم تسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

موسكو-سانا

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب إلى عدم تسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكف عن ترهيب المجتمع الدولي بـ (تهديد كيميائي) من بلادها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها خلال الدورة ال 100 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “مرة أخرى يظهر الحلفاء الأوروبيون الأطلسيون بقيادة الولايات المتحدة موقفاً مدمراً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتمثل بزيادة تسييس أنشطة هذه المنظمة متعددة الأطراف” مشيرة إلى أن سورية وروسيا تتعرضان لهجمات مسعورة باتهامات لا أساس لها بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية إضافة إلى تلميحات سابقة لاستخدام مواد كيميائية سامة أو أسلحة كيميائية من قبل روسيا ودونيتسك ولوغانسك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا إن كل هذا يحدث على خلفية تلقي معلومات موثوقة بشكل شبه يومي حول الاستفزازات الكيميائية والتخريب في منشآت الصناعات الكيميائية التي أعدها النازيون الأوكران في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا لافتة إلى أنه من المستحيل عدم رؤية العواقب الخطيرة للوضع عندما يتم التساهل مع نظام كييف في ارتكاب أبشع الجرائم سواء باستخدام الأسلحة الكيميائية أو بالمواد الكيميائية الخطرة التي يمكن أن يؤدي تسربها إلى وفيات جماعية وتلوث المنطقة لفترات طويلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency