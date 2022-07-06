صربيا متمسكة برفضها عقوبات على روسيا مقابل الاعتراف باستقلال كوسوفو

بلغراد-سانا

جددت صربيا اليوم انتقادها سياسة النفاق التي ينتهجها البرلمان الأوروبي عبر مطالبته بلغراد بفرض عقوبات ضد روسيا مقابل الاعتراف باستقلال كوسوفو بينما يتبع هو سياسة منحازة في أزمة أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين قوله: “إن الاتحاد الأوروبي يتصرف منذ بداية الأزمة في أوكرانيا ليس كاتحاد دول ولكن كمجموعة من الأراضي التي ليس لها سياساتها الخاصة ومصالحها الخاصة ولهذا السبب صربيا كدولة مستقلة تزعجهم كثيراً وهي في الوقت نفسه لن تخضع لرغباتهم” واصفاً إعادة مثل هذا الطلب بالخطوة المنافقة.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أعلن في وقت سابق اليوم رفض بلاده التوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل مع إقليم كوسوفو رغم قرارات ودعوات البرلمان الأوروبي لذلك.

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