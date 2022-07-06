الدفاع الروسية: قوات كييف تتحصن في مستشفيات دونباس وترتهن المدنيين

موسكو-سانا

أكد رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن نازيي قوات كييف يتحصنون ويجهزون نقاطاً لإطلاق النار في المؤسسات الطبية في دونباس ويرتهنون المدنيين فيها.

ونقلت روسيا اليوم عن ميزينتسيف قوله: إن النازيين الأوكران جهزوا مواقع لإطلاق النار ونقاط قنص في عيادة طب أسنان في أوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية ولغموا الطرق المؤدية إلى المبنى ولم يخبروا السكان بذلك.

وأضاف: إن قوات كييف حولت المستشفى المركزي في مقاطعة كيروفوغراد إلى مقر لوحدات الدفاع الإقليمية ومستودع للأسلحة مشيراً إلى أنه تم طرد جميع المرضى بغض النظر عن حالتهم الصحية من المستشفى رقم 2 في باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية لمعالجة مسلحي قوات كييف المصابين كما جهزوا مواقع إطلاق النار ونشروا أسلحة ثقيلة على الأراضي المجاورة للمستشفى بعد أن احتجزوا سكان المنازل المجاورة في مبنى المستشفى.

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