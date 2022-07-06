استشهاد مواطن جراء عدوان إسرائيلي بصاروخ على بلدة حضر بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

استشهد مواطن من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة إثر عدوان إسرائيلي بصاروخ على منطقة المرج غرب البلدة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن الشاب استشهد أثناء وجوده قرب منزله في موقع المرج غرب بلدة حضر حيث استهدفه العدو الإسرائيلي بصاروخ موجه أطلق من أحد مواقع الاحتلال في الجولان المحتل.

مدير مشفى الشهيد ممدوح أباظة الدكتور بشار حلاوة لفت للمراسل إلى أنه وصل إلى قسم الإسعاف في المشفى شاب بالعقد الخامس من عمره في حالة وفاة وعليه جروح من جراء إصابته بشظايا في مختلف أنحاء الجسم أدت إلى وفاته.

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