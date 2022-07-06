الكرملين: كازاخستان لا تدعم العقوبات الغربية ضد روسيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن كازاخستان لم تتخذ أي قرار داعم للعقوبات الغربية على بلاده بل تعمل على تعزيز التعاون بين طشقند وموسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله: “إن حكومتي الدولتين على اتصال مستمر وتجري مشاورات بينهما بشكل دوري بما في ذلك على مستوى القمة” لافتاً إلى أن كازاخستان ستبقى دولة صديقة لروسيا.

وأضاف بيسكوف: أن ما جرى هو الإعلان عن نية مطلقة من جانب حكومة البلدين لزيادة توسيع التعاون والاستجابة معاً للتحديات التي تأتي من الخارج وتقليل عواقب الأعمال غير الودية.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوزبكستاني شوكت مرضيايف أكدا خلال مباحثات هاتفية بينهما أمس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطشقند والعمل على تطويرها.

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