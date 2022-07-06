روسيا: سلطات كييف تخطط لتنظيم استفزازات بأسلحة كيميائية

موسكو-سانا

أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن روسيا أرسلت إلى المنظمة مذكرة حول استعداد أوكرانيا لتنفيذ استفزاز جديد باستخدام أسلحة كيميائية.

وقال شولغين في تصريح لقناة روسيا 24 اليوم “أرسلنا مذكرة إلى السكرتارية الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأخبرناها بالخطط المعدة لتنظيم استفزاز في نيكولايف”.

واضاف شولغين “إن القوميين الأوكرانيين ينوون تنظيم استفزازات في أماكن أخرى وخاصة في مدينة خاركوف وإجمالاً فقد أرسلنا إلى السكرتارية الفنية للمنظمة أكثر من 20 مذكرة”.

وأشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت تلقيها هذه المعلومات وتقوم حالياً بتوزيعها بسرعة بين الدول المشاركة فيها.

وكان رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف أعلن بوقت سابق أن المقاتلين الأوكرانيين يستعدون لتنظيم استفزاز باستخدام الكلور في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل اتهام روسيا بتنفيذ ضربات عشوائية ضد منشآت خطيرة كيميائياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency