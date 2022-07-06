رسومات ومجسمات متعددة ضمن معرض فني لشاب من ذوي الإعاقة بالسويداء

السويداء-سانا

رسومات ومجسمات فنية متنوعة ومتعددة ضمها معرض الشاب سامح الشحف والذي افتتح مساء اليوم في صالة المعارض بالمركز الثقافي العربي بمدينة شهبا في السويداء.

المعرض الذي يستمر لغاية الحادي والعشرين من الشهر الحالي يضم 33 عملاً تجمع بين اللوحات الواقعية المرسومة بالألوان الزيتية التي تركز على الطبيعة والأعمال الخشبية لإظهار أسماء علم بطريقة فنية وكذلك مجسمان خشبيان لمنزلين مصمم أحدهما على شكل صناديق يمكن الاستفادة منها.

وأشار المشرف على المعرض الفنان التشكيلي بشار صعب في تصريح لمراسل سانا إلى أن المعرض يأتي في إطار دعم هذه الموهبة كنموذج لشخص مبدع تجاوز إعاقاته السمعية والنطقية والجسدية وأظهر أفكاره التي يعجز عن التعبير عنها بالكلام عبر أعماله الفنية مبيناً أن هذا المعرض يمثل باكورة معارضه الفردية بعد مشاركته بالعديد من المعارض الجماعية خلال الفترة الماضية.

وذكر والد الشاب سامح رزق الشحف في تصريح مماثل أن المعرض تتويج لموهبة ابنه التي رافقته منذ طفولته بحيث يضع إحساسه الداخلي دائما بالفن مؤكداً أهمية تشجيعه للاستمرار بإقامة المعارض.

ولفت مدير المركز الثقافي في شهبا مرعي ركاب إلى أهمية المعرض كأحد نشاطات المركز لتشجيع المواهب الشابة مبيناً أنه للمرة الأولى ضمن المعارض التي تقام بالمركز تقدم أعمال تجمع بين اللوحة وكتابة الأسماء بطريقة فنية.

وقالت الزائرة للمعرض الفنانة الشابة صفاء نعمان: “إن سامح أعطى اللوحة طابعاً من شخصيته وروحه وقدم كل واحدة منها بطريقة مختلفة عن الأخرى بما يعكس الغنى والتنوع بأعماله” لافتة إلى إمكانياته الكبيرة وقدرته على التطور بشكل مستمر.

عمر الطويل

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