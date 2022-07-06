الأسترالي كيريوس يتأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون

لندن-سانا

تأهل الأسترالي نيك كيريوس إلى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وتخطى اللاعب الأسترالي المصنف الـ 40 عالمياً عقبة منافسه التشيلي كريستيان غارين بسهولة بفوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد في المباراة التي استغرقت ساعتين و15 دقيقة.

وسيكون كيريوس في المربع الذهبي للبطولة بانتظار الفائز من اللقاء الذي يجمع اللاعبين الأمريكي تايلور فريتز المصنف الحادي عشر والنجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني.

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