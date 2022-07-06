الرومانية هاليب إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

لندن-سانا

تأهلت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون لتنس السيدات.

وجاء تأهل هاليب بعد فوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين دون رد وبواقع 6/ 2 و/6/ 4 في مباراة استغرقت ساعة وثلاث دقائق.

حيث ستلاقي في الدور المقبل الكازخستانية يلينا ريباكينا التي تغلبت بدورها على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش بمجموعتين لواحدة 4/ 6 و6/ 3 و6/ 2.

وهاليب حاملة اللقب في العام 2019، تصل للمرة الثالثة إلى نصف نهائي البطولة البطولة للمرة الثالثة، والتاسعة ضمن بطولات الغراند سلام ككل، فيما هو الدور نصف النهائي الأول للكازاخستانية في البطولات الأربعة الكبرى.

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