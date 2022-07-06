الصحة العالمية: أكثر من 6000 إصابة بجدري القردة في العالم

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل أكثر من ستة آلاف إصابة بمرض جدري القردة في 58 دولة في العالم.

ونقلت رويترز عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس قوله في مؤتمر صحفي “ما زلت أشعر بالقلق إزاء اتساع نطاق الفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم” مبيناً أن “نقص الاختبارات يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من الحالات التي لم يتم تسجيلها”.

وأضاف تيدروس: إن حوالي 80 بالمئة من الحالات سجلت في أوروبا مشيراً إلى أن المنظمة ستعقد خلال الشهر الجاري اجتماعاً جديداً للجنة التي تقدم المشورة بشأن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

وفي اجتماعها السابق في الـ 27 من حزيران قررت اللجنة أن التفشي لم يرق بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية على الرغم من ارتفاع الإصابات في كل من البلدان الأفريقية حيث ينتشر المرض عادة وكذلك في دول أخرى حول العالم.

يذكر أن جدري القردة مرض فيروسي يسبب أعراضاً تشبه الإنفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا وازدادت الإصابات به في جميع أنحاء العالم منذ أوائل أيار الماضي.

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